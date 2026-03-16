Vlasic trascina il Torino | numeri da leader e tre giocate chiave nel poker granata al Parma! Che numeri per il granata

Vlasic ha avuto un ruolo decisivo nel successo del Torino contro il Parma, contribuendo con numeri da leader e coinvolgendo attivamente in tre delle quattro reti segnate dai granata. La sua presenza in campo si è fatta notare attraverso movimenti e azioni che hanno portato al risultato finale, dimostrando come la sua performance sia stata centrale nel match.

Boga ha stregato la Juventus: nessun dubbio sul riscatto! Da separato in casa al Nizza a trascinatore dei bianconeri, dentro al suo magic moment Calciomercato Torino: lascerà i granata in estate. Futuro già definito, svelato il piano del club per questo giocatore. Tutti i dettagli Napoli, niente mercato da 150 milioni! Strategia chiara per l’estate: riscatto di questi due giocatori e piano definito per i nuovi acquisti. Ultimissime Banda, dimesso dal Cardarelli di Napoli, corre a Lecce e arriva in tempo per la nascita della sua prima figlia. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Vlasic trascina il Torino: numeri da leader e tre giocate chiave nel poker granata al Parma! Che numeri per il granata Articoli correlati Torino Parma 4-1: i granata non steccano all’Olimpico, vittoria fondamentale in chiave salvezzadi Redazione JuventusNews24Torino Parma 4-1: la grande vittoria dei granata risulta fondamentale per allontanare la retrocessione e guardare al... Leggi anche: Vlasic tra Torino e Roma: Gasperini punta il capitano granata Aggiornamenti e contenuti dedicati a Vlasic trascina Temi più discussi: Pagelle Torino-Parma: Vlasic è sempre più d’oro, Zapata spacca la porta; Torino Parma, le pagelle. Vlasic voto 8: partita gigantesca; D'Aversa in conferenza alla vigilia di Torino Parma; Torino Parma 4-1; gli highlight. Torino-Parma 4-1: Simeone, Ilkhan e Zapata trascinano i granata verso la salvezzaTorino-Parma 4-1, cronaca e pagelle della 29ª giornata di Serie A: Simeone apre, Ilkhan segna il primo gol, Zapata chiude con un destro da urlo. lifestyleblog.it Torino, Vlasic: Abbiamo il Milan e poi la sosta: siamo pronti a tuttoNikola Vlasic, capitano e numero 10 del Torino, è stato premiato come MVP nella gara che i granata hanno vinto 4-1 contro il Parma. Ai microfoni di Sky Sport ha offerto il ... milannews.it https://www.torinogranata.it/notizie/corriere-ed-torino-vlasic-il-tuttofare-del-toro-di-d-aversa-184030 - facebook.com facebook