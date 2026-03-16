Vlasic trascina il Torino | numeri da leader e tre giocate chiave nel poker granata al Parma! Che numeri per il granata

Da calcionews24.com 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Vlasic ha avuto un ruolo decisivo nel successo del Torino contro il Parma, contribuendo con numeri da leader e coinvolgendo attivamente in tre delle quattro reti segnate dai granata. La sua presenza in campo si è fatta notare attraverso movimenti e azioni che hanno portato al risultato finale, dimostrando come la sua performance sia stata centrale nel match.

Boga ha stregato la Juventus: nessun dubbio sul riscatto! Da separato in casa al Nizza a trascinatore dei bianconeri, dentro al suo magic moment Calciomercato Torino: lascerà i granata in estate. Futuro già definito, svelato il piano del club per questo giocatore. Tutti i dettagli Napoli, niente mercato da 150 milioni! Strategia chiara per l’estate: riscatto di questi due giocatori e piano definito per i nuovi acquisti. Ultimissime Banda, dimesso dal Cardarelli di Napoli, corre a Lecce e arriva in tempo per la nascita della sua prima figlia. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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