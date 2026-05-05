Non sono solo contenitori d' arte ma gioielli architettonici difficili da dimenticare Dal cuore tecnologico di Tokyo ai silenzi poetici della Lituania ecco i progetti premiati

Entrare in un museo significa spesso scoprire ambienti che vanno oltre le opere d'arte, lasciando un'impronta duratura. Recentemente sono stati consegnati vari premi a progetti architettonici, riconoscendo strutture che vanno dal cuore tecnologico di Tokyo ai ambienti tranquilli in Lituania. Questi edifici sono stati selezionati per la loro capacità di unire funzionalità e design, diventando vere e proprie icone di architettura.

C ’è un momento, entrando in un museo, in cui si capisce che n on saranno solo le opere a lasciare il segno. Succede quando lo spazio stesso racconta qualcosa, quando le pareti, la luce, i materiali diventano parte della storia. È proprio questa la filosofia del Prix Versailles, il riconoscimento internazionale che premia i luoghi più straordinari del mondo dal punto di vista architettonico. La nuova app dei Musei Italiani: i testimonial e il video, sulle notte della Carrà X II Prix Versailles ai musei più belli del mondo. Per l’edizione 2026, la lista dei musei premiati disegna una mappa affascinante che attraversa continenti e culture: dagli Emirati al Giappone, passando per la Cina, gli Stati Uniti e l’Europa orientale.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Non sono solo contenitori d'arte, ma gioielli architettonici difficili da dimenticare. Dal cuore tecnologico di Tokyo ai silenzi poetici della Lituania, ecco i progetti premiati The Ninth Legion & The Voynich Code | Deep Sleep History Documentary Notizie correlate “Cancro io ti boccio” 2025/26, ecco le scuole vincitrici e i progetti premiati da AIRCFondazione AIRC ha annunciato i vincitori della 7ª edizione del contest nazionale “Cancro io ti boccio si racconta”, iniziativa inserita nel progetto... Leggi anche: «Sono stati giorni incredibilmente difficili. Probabilmente i più difficili della mia vita»