Al Tav Roma si è concluso il secondo Gran Premio FITAV di Skeet del 2026. Gabriele Rossetti ha vinto nella categoria maschile, Martina Maruzzo in quella femminile. Tra gli Junior, i vincitori sono stati Antonio La Volpe ed Eleonora Ruta.

Si è chiuso al Tav Roma il secondo Gran Premio FITAV di Skeet della stagione 2026. Successi per Gabriele Rossetti tra gli uomini e Martina Maruzzo nel comparto femminile, mentre tra gli Junior trionfano Antonio La Volpe ed Eleonora Ruta. Le pedane del TAV Roma hanno ospitato il secondo Gran Premio FITAV di Skeet della stagione agonistica 2026, disputato con formula ISSF e caratterizzato dalla presenza di 159 specialisti della disciplina. Alla competizione ha assistito anche il direttore tecnico nazionale Luigi Agostino Lodde, in vista di un appuntamento importante per l’impianto capitolino, che a dicembre ospiterà la Finale di Coppa del Mondo ISSF. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Gran Premio FITAV di Skeet, Rossetti e Maruzzo conquistano il successo al Tav Roma

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