Gp del Canada di F1 Antonelli | Peccato il ritiro di Russell non volevo vincere in questo modo

Andrea Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Canada di Formula 1. Durante la corsa, il pilota ha commentato il ritiro di Russell, affermando di non voler vincere in quel modo. La gara si è svolta a Montreal domenica 24 maggio, con Antonelli che ha concluso in prima posizione. Non sono stati riportati altri dettagli sul percorso o sugli altri partecipanti.

Montreal – Andrea Kimi Antonelli vince il Gran Premio del Canada. Oggi, domenica 24 maggio, il pilota azzurro ha trionfato a Montreal, conquistando la sua quarta vittoria consecutiva su cinque gare disputate, davanti a un super Lewis Hamilton, secondo con la Ferrari, e alla Red Bull di Max Verstappen. Ai piedi del podio Charles Leclerc, seguito da Isack Hadjar. Costretto al ritiro invece George Russell, con Antonelli che può così allungare nella classifica del mondiale Piloti. (Fonte Adnkronos) Le parole di Kimi Antonelli e Lewis Hamilton – Fonte sport.sky.it. “Non è stato il modo in cui volevo vincere, sinceramente: è stato un peccato per George, alla fine sarebbe stata una battaglia molto dura. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Toto Wolff: I 'half enjoyed' Russell-Antonelli battle | Post Race Interview | Canadian GP 2026

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