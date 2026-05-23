George Russell ha ottenuto la pole position nel GP del Canada, con un vantaggio di 62 millesimi nella Sprint Qualifying e 68 nella qualifica di sabato, davanti a Kimi Antonelli. Ferrari non è riuscita a migliorare le proprie posizioni, rimanendo lontana dai primi. La sessione di qualifiche si è conclusa con Russell davanti, mentre la scuderia italiana fatica a trovare velocità. La griglia di partenza si determina così con Russell in prima fila, Antonelli subito dietro.

62 millesimi nella Sprint Qualifying, 68 millesimi oggi. Il copione si ripete anche nella qualifica del sabato, con George Russell che vince il braccio di ferro con Kimi Antonelli e conquista la pole position per il Gran Premio del Canada 2026, quinta tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno. Terza partenza al palo (quarta se si considera la Sprint odierna) in tre anni a Montreal per il pilota inglese della Mercedes, che si conferma un vero specialista del circuito cittadino nordamericano. Seppur con una superiorità meno evidente rispetto alle aspettative della vigilia, arriva come da pronostico la doppietta delle Frecce d’Argento che scatteranno domani dalla prima fila in griglia davanti alle solide McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Russell in pole davanti ad Antonelli nel GP del Canada. Ferrari non decolla

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F1 GP Canada 2026: Russell in pole Sprint, Mercedes domina a Montréal

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