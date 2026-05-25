Promossi e bocciati della quinta gara della stagione della F1, il GP del Canada vinto da Kimi Antonelli, alla quarta vittoria in F1. E sul podio si è ritrovato con Lewis Hamilton a destra e Max Verstappen a sinistra: 11 titoli mondiali combinati. Per Charles Leclerc quarto posto con la seconda Ferrari. Toto Wolff non voleva un duello in stile Star Wars, ma i suoi piloti avevano altri piani per il GP del Canada. La loro lotta ha infiammato la gara a suon di attacchi e sorpassi. Dopo il ritiro di Russell, Antonelli ha gestito l’ampio margine sui rivali, conquistando il quarto successo consecutivo. Un trionfo dal valore enorme per la classifica e il morale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - GP Canada, le pagelle: Kimi fuga mondiale (8,5), Hamilton leone (8). Pasticcio McLaren: 4

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