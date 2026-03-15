Le pagelle del Gp F1 Cina | Kimi come Tomba 10 e lode Russel sotto schiaffo 8 Hamilton resta re 9 Sainz salvagente 7 McLaren da 0

Le pagelle del Gran Premio di Formula 1 in Cina assegnano a Kimi Raikkonen il massimo dei voti, mentre George Russell ottiene un 8 e Lewis Hamilton un 9. Carlos Sainz riceve un 7, mentre la McLaren viene valutata con un punteggio nullo. Leclerc e Verstappen sono protagonisti di una rivalità intensa, mentre l’Audi si presenta come una delusione. La competizione si divide tra diverse prestazioni e risultati.

Kimi Antonelli «re» della Mercedes, 20 anni dopo il primo posto di Giancarlo Fisichella in Malesia con la Renault R26, ultimo successo di un nostro pilota in F1. Buongiorno Italia, ha detto il Gp della Cina. Il saluto coinvolge anche la Ferrari, terza con Hamilton e quarta con Leclerc, oggi l’unico team capace di arginare la forza di che aveva il potere, poi l’aveva perso e ora se l’è ripreso. Non c’è solo la vittoria numero uno, Kimi a Shanghai ha messo a segno pure il primo «hat trick» (pole position, successo, giro più veloce) della sua carriera in F1. Un trionfo totale come quelli, nello sci, di un altro bolognese: Alberto Tomba.... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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