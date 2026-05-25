Un uomo di 68 anni è deceduto nel pomeriggio nei boschi sopra Gorno dopo essere caduto con un aliante a motore. La vittima si trovava in volo quando l’aliante è precipitato, provocando il suo incidente fatale. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

LA TRAGEDIA. Un uomo di 68 anni, inglese, è morto nel pomeriggio sulle montagne sopra Gorno dopo la caduta di un aliante a motore. L’allarme è scattato intorno alle 15.40 di lunedì 25 maggio al 112. Un uomo di 68 anni è morto nel pomeriggio di lunedì 25 maggio in un incidente aereo avvenuto sulle montagne sopra Gorno, nella zona dell’alpeggio Grina. L’allarme è scattato intorno alle 15.40 di lunedì 25 maggio, quando al 112 è arrivata la segnalazione della caduta di un aliante a motore. I primi soccorritori giunti sul posto hanno purtroppo constatato i l decesso del pilota. La vittima è un inglese di 68 anni che stava partecipando a una gara internazionale partita alle 13 da Varese. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Gorno, precipita nei boschi con l’aliante a motore: muore 68enne - Foto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Precipita nei boschi di Gorno con l’aliante, muore pilota inglese di 68 anni: partecipava a una garaUn uomo di 68 anni, pilota inglese, è deceduto dopo essere precipitato con il suo aliante nei boschi di Gorno, in provincia di Bergamo.

Precipita nei boschi con l’aliante, muore pilota inglese di 68 anniUn pilota inglese di 68 anni è morto dopo essere precipitato con l’aliante nei boschi sopra Gorno.

Gorno, precipita nei boschi con l’aliante a motore: muore 68enne - FotoUn uomo di 68 anni, inglese, è morto nel pomeriggio sulle montagne sopra Gorno dopo la caduta di un aliante a motore. L’allarme è scattato intorno alle 15.40 di lunedì 25 maggio al 112. ecodibergamo.it

Precipita nei boschi di Gorno con l’aliante, muore pilota inglese di 68 anni: partecipava a una garaUn pilota inglese di 68 anni è morto dopo essere precipitato con il suo aliante, sulle montagne di Gorno (Bergamo) ... fanpage.it