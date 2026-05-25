Sono stati rimossi circa 3.200 gamberi alieni da un corso d'acqua nella zona di Gorizia. L'intervento mira a proteggere le specie di crostacei autoctoni, che rischiano di essere soppiantate dai gamberi provenienti da altre aree. I fiumi considerati più importanti per la riproduzione di queste specie locali non sono attualmente soggetti a specifiche misure di tutela. La rimozione si è resa necessaria per prevenire l’ulteriore diffusione dell’intruso e salvaguardare la biodiversità del bacino.

? Domande chiave Come può un crostaceo americano minacciare la sopravvivenza delle specie locali?. Perché i fiumi più vitali per i gamberi sono privi di tutela?. Come viene utilizzato il DNA ambientale per monitorare i corsi d'acqua?. Chi coordina la strategia transfrontaliera tra Italia e Slovenia per la biodiversità?.? In Breve Progetto PALLIPES coinvolge Università di Trieste e partner Interreg Italia-Slovenia 2021-2027.. Tecnica e-DNA permette monitoraggio genetico tramite tracce biologiche nei corsi d'acqua.. Censiti oltre 100 gamberi autoctoni nelle valli del Torre e del Natisone.. Conferenza finale di presentazione prevista per novembre 2026 in Slovenia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gorizia: rimossi 3.200 gamberi alieni per salvare la specie locale

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