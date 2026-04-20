Specie a rischio tre giorni di eventi per salvare l’anguilla europea

Da oggi al 26 aprile, Comacchio ospita i ‘Lifeel days’, tre giornate dedicate alla tutela dell’anguilla europea, una specie considerata oggi in pericolo critico a livello globale. L’evento, conclusivo del progetto europeo ‘Lifeel’, riunisce esperti e rappresentanti di diverse nazioni per discutere le strategie di conservazione e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla protezione di questa specie.

Tre giorni dedicati alla salvaguardia delle specie in pericolo. Sarà Comacchio a ospitare dal 24 al 26 aprile i ‘Lifeel days’, evento conclusivo del progetto europeo ‘Lifeel’ dedicato alla conservazione dell’anguilla europea, specie oggi classificata ‘in pericolo critico’ a livello globale.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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