Nell’Area Marina Protetta Regno di Nettuno al largo di Ischia, la nave CP 920 Gregoretti della Guardia Costiera ha completato un’operazione di rimozione di circa 300 metri di rete da pesca abbandonata, conosciuta come rete fantasma. L’intervento si è concluso con il recupero e lo smaltimento di materiali che minacciavano l’ecosistema marino della zona protetta.

Nel cuore dell’Area Marina Protetta Regno di Nettuno, al largo di Ischia, la nave CP 920 Gregoretti della Guardia Costiera ha portato a termine un’operazione complessa di salvaguardia ambientale. Tra l’11 e il 12 marzo, è stato recuperato un attrezzo da pesca abbandonato lungo circa 300 metri che minacciava l’equilibrio degli ecosistemi locali. Questo intervento non rappresenta un semplice atto di pulizia, ma una risposta concreta ai rischi persistenti posti dalle cosiddette reti fantasma sulla fauna marina. La presenza di questi oggetti sui fondali continua intrappolare pesci e tartarughe, danneggiando habitat sensibili anche dopo essere stati persi o lasciati indietro dai pescherecci industriali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ischia: 300 metri di rete fantasma rimossi per salvare

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