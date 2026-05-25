google investe in italia per formare 13mila studenti universitari

Google ha annunciato un investimento di 2 milioni di dollari in Italia per la formazione di almeno 13.000 studenti universitari. I fondi saranno destinati a corsi dedicati all’intelligenza artificiale e alla preparazione dei giovani che stanno per entrare nel mondo del lavoro. Inoltre, verranno finanziati nuovi programmi formativi rivolti ai lavoratori già in attività.

GOOGLE investe 2 milioni di dollari per formare almeno 13.000 studenti universitari italiani che stanno per entrare nel mondo del lavoro e finanziare nuovi corsi dedicati ai lavoratori sull’intelligenza artificiale. Il colosso di Mountain View ha presentato infatti “AI Works for Italy”, un’iniziativa a lungo termine per diffondere le competenze digitali in Italia. "Per trasformare l’immenso potenziale dell’Italia in crescita concreta, dobbiamo puntare sulla sua risorsa più importante: le persone – ha dichiarato Melissa Ferretti Peretti (nella foto in basso), vp e country manager Google Italy – Con “AI Works for Italy“ vogliamo fare in modo che i lavoratori di oggi e quelli di domani abbiano accesso alla formazione e agli strumenti necessari per rendere l’AI un motore di opportunità per l’intero Paese". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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