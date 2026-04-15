Google 2 milioni dollari in Italia per la formazione IA di 13mila studenti Università

Google ha annunciato un investimento di 2 milioni di dollari in Italia destinato a un programma di formazione sull'intelligenza artificiale. L'iniziativa, chiamata AI Works for Italy, coinvolgerà circa 13.000 studenti universitari italiani. L'obiettivo è offrire opportunità di apprendimento e approfondimento nel campo dell'intelligenza artificiale attraverso corsi e attività dedicate. La somma viene destinata a supportare le attività di formazione rivolte ai giovani in ambito accademico.

Google annuncia l'iniziativa AI Works for Italy un investimento di 2 milioni di dollari per formare 13.000 studenti universitari prossimi all'ingresso nel mondo del lavoro, e nuovi corsi dedicati ai lavoratori che desiderano integrare l' intelligenza artificiale nella propria quotidianità lavorativa. "Per trasformare l'immenso potenziale dell'Italia in crescita concreta dobbiamo puntare sulla sua risorsa più importante: le persone. Con AI Works for Italy vogliamo fare in modo che i lavoratori di oggi e quelli di domani abbiano accesso alla formazione e agli strumenti necessari per rendere l'IA un motore di opportunità per l'intero Paese", afferma Melissa Ferretti Peretti, VP e Country Manager Google Italy.🔗 Leggi su Ilgiorno.it IA nelle università: 9 studenti su 10 usano l’IA, maIl 21 marzo 2026 segna un punto di svolta irreversibile nell’istruzione superiore britannica: nove studenti su dieci utilizzano già l’intelligenza... Leggi anche: Università, intesa tra Luiss e Google per un'IA a supporto dell'ateneo