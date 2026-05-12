La tecnologia come aiuto per gli universitari in Italia convinti 9 studenti su 10
Secondo un’indagine recente, il 88% degli studenti universitari italiani della Generazione Z considera la tecnologia un aiuto non solo nello studio, ma anche nel mantenere un senso di supporto e di controllo durante i momenti di maggiore impegno accademico. Questa percentuale dimostra come strumenti digitali e piattaforme online siano ormai parte integrante del percorso universitario, offrendo un sostegno che va oltre la semplice acquisizione di conoscenze.
(Adnkronos) – Non solo uno strumento di studio, ma un vero e proprio supporto emotivo.Per l’88% degli studenti universitari italiani della Generazione Z, la tecnologia li aiuta a sentirsi più supportati e in controllo durante i periodi di studio più intensi. È uno dei dati più significativi che emerge da una nuova ricerca europea commissionata. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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