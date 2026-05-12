La tecnologia come aiuto per gli universitari in Italia convinti 9 studenti su 10

Secondo un’indagine recente, il 88% degli studenti universitari italiani della Generazione Z considera la tecnologia un aiuto non solo nello studio, ma anche nel mantenere un senso di supporto e di controllo durante i momenti di maggiore impegno accademico. Questa percentuale dimostra come strumenti digitali e piattaforme online siano ormai parte integrante del percorso universitario, offrendo un sostegno che va oltre la semplice acquisizione di conoscenze.

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(Adnkronos) – Non solo uno strumento di studio, ma un vero e proprio supporto emotivo.Per l’88% degli studenti universitari italiani della Generazione Z, la tecnologia li aiuta a sentirsi più supportati e in controllo durante i periodi di studio più intensi. È uno dei dati più significativi che emerge da una nuova ricerca europea commissionata. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3.🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Campus visivo, ecco il progetto. Un aiuto agli studenti universitari: "Pronte mille visite oculistiche"Offrire agli studenti universitari che provengono da famiglie con un reddito Isee particolarmente basso l’accesso a visite oculistiche e, quando... Prestiti per gli studenti universitari, la Regione pubblica l'avviso: ecco come accederePrestiti a tasso zero fino a 10 mila euro per gli studenti di famiglie a basso reddito iscritti in una delle Università che hanno sede in Sicilia. Argomenti più discussi: La geotermia cerca il salto di scala. Con l’aiuto dell’oil & gas?; Google lancia le Fonti Preferite in Italia: più controllo sulle notizie principali, ecco come; Buja non dimentica nomi e volti dei bresciani che corsero in aiuto; Paolini: Grande emozione tornare a Roma. E per l’allenamento si affida alla tecnologia Amazfit. La tecnologia applicata al risparmio può essere di aiuto per migliorare gli investimenti e attrarre nuovi investitori. Il commento di Giovanni Sandri, presidente del Comitato Digital&Fintech e vicepresidente di @Assogestioni. Ascolta la puntata: shorturl.at/thUBN x.com La tecnologia come aiuto per gli universitari, in Italia convinti 9 studenti su 10Dai device come il tablet al contributo dell'AI, una ricerca di Lenovo evidenzia come cambia lo studio nell'era digitale ... adnkronos.com