Da aprile 2026 Google ha lanciato il roll-out globale della funzionalità “ Fonti Preferite “, diventato quindi accessibile per gli utenti anche in Italia. Si tratta di una funzione che permette al lettore di avere più controllo sulle notizie visualizzate tra i risultati di ricerca e che di fatto consente di selezionare le testate e i siti che si desidera far apparire più frequentemente tra le notizie principali. Non sarà più solo l’algoritmo quindi a “decidere” quali notizie mettere in evidenza, ma le scelte fatte da ogni fruitore avranno un peso sempre maggiore. Questa funzionalità sta già aiutando le persone a connettersi con le fonti che preferiscono: i lettori, ha fatto sapere Google, hanno il doppio delle probabilità di cliccare su un sito dopo averlo contrassegnato come Fonte Preferita. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Google e le “Fonti preferite”: come scegliere LaPresse

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Google lancia le "fonti preferite". Ecco come scegliere il Giornale come sito prioritario per informarti

Google, ecco la funzione “Fonti Preferite”: come scegliere TPIRecentemente, Google ha introdotto una nuova funzione chiamata “Fonti Preferite”, che permette agli utenti di selezionare le testate giornalistiche...

Temi più discussi: Arrivano le Fonti Preferite di Google: come scegliere La Stampa; Scegli Concorsando.it tra le tue fonti preferite su Google: non perderti le notizie più importanti sui Concorsi pubblici; Come aggiungere Edilportale tra le Fonti Preferite su Google; Blog | Aggiungi Info Data tra le fonti preferite di Google News. Ecco come si fa.

Google e le Fonti preferite: come scegliere LaPresseDa aprile 2026 Google ha lanciato il roll-out globale della funzionalità Fonti Preferite, diventato quindi accessibile per gli utenti anche in Italia. Si ... lapresse.it

E' semplice e ti permette di migliorare le tue ricerche di notizie su Google. Vai al link e premi il bottone dedicato :) digital-news.it/news/internet-… #Google #FontiPreferite #DigitalNews x.com

Perché i medici di base nel Regno Unito usano Google e passano la maggior parte del tempo dell'appuntamento a digitare al computer, quando sei vulnerabile e probabilmente potresti fare la stessa ricerca da solo? reddit

Le notizie di professionearchitetto.it tra le tue fonti preferite su GoogleDal 30 aprile, Google ha reso disponibile anche in Italia Fonti preferite, la funzione che permette di indicare i siti web che si desidera vedere più spesso tra le notizie principali della ricerca. professionearchitetto.it