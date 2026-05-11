Quante volte capita di cercare qualcosa su Google e non trovare quello che si cerca, magari perché l' algoritmo mostra notizie riportate da testate che non si conoscono? Bene, da qualche giorno è possibile insegnare al motore di ricerca qual è il nostro sito web di riferimento, quello di cui ci fidiamo e che riteniamo attendibile. Dopo aver cambiato il modo in cui restano informati statunitensi e indiani, Google ha infatti portato anche in Italia la funzionalità " fonti preferite ", un aggiornamento del suo motore di ricerca che personalizza l'algoritmo e ordina in base ai nostri interessi i risultati all'interno della sezione dedicata alle notizie principali.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Google lancia le "fonti preferite". Ecco come scegliere il Giornale come sito prioritario per informarti

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