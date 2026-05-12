Google ecco la funzione Fonti Preferite | come scegliere TPI

Recentemente, Google ha introdotto una nuova funzione chiamata “Fonti Preferite”, che permette agli utenti di selezionare le testate giornalistiche da visualizzare in primo piano durante le ricerche. Questa novità riguarda diversi argomenti come cronaca, politica, sport, economia e costume, offrendo così la possibilità di personalizzare i risultati in base alle proprie preferenze. La funzione è disponibile da alcuni giorni sul motore di ricerca.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Grande novità su Google. Sul motore di ricerca da qualche giorno è possibile scegliere quali testate giornalistiche meritano il primo piano quando cerchiamo notizie di cronaca, politica, sport, economia o costume. Una funzionalità progettata per dare ai lettori il controllo totale, aggirando quindi i risultati forniti dagli algoritmi. Ogni singolo utente di Google può quindi indicare al motore di ricerca quali testate mostrargli sulle varie notizie. Se desiderate leggere le nostre dovete indicare “TPI.it” tra le vostre fonti preferite. Indicare TPI ( Internazionale) tra le vostre fonti preferite è semplicissimo. Vi bastarà cliccare su questo link e spuntare la casella di Tpi.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Google, ecco la funzione “Fonti Preferite”: come scegliere TPI ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video How to Level Up Your Life Using Simple Billionaire Principles Notizie correlate Google lancia le "fonti preferite". Ecco come scegliere il Giornale come sito prioritario per informartiQuante volte capita di cercare qualcosa su Google e non trovare quello che si cerca, magari perché l'algoritmo mostra notizie riportate da testate... La nuova funzione di Google rivoluziona l’esperienza del lettore: aggiungi PianetaMilan alle “Fonti preferite”Google ha introdotto una nuova funzione destinata a cambiare il modo in cui leggiamo le notizie online. Argomenti più discussi: Ecco come aggiungere ilLibraio.it tra le Fonti preferite su Google; Google introduce la funzione fonti preferite: ecco come aggiungere Bresciaoggi alle tue notizie personalizzate; Google lancia Fonti Preferite per controllare le notizie da leggere; Google lancia le Fonti Preferite: ecco come aggiungere Open ai siti che vuoi seguire per informarti. Google ha introdotto una nuova funzione gratuita e semplice da attivare. Si chiama Fonti preferite e dà la possibilità di scegliere quali siti far apparire con maggiore frequenza nei risultati di ricerca. Ecco come selezionare anche il nostro sito x.com Ottimizzare l'uso dei nuovi strumenti di organizzazione delle fonti di NotebookLM reddit Google, ecco la funzione Fonti Preferite: come scegliere TPIGrande novità su Google. Sul motore di ricerca da qualche giorno è possibile scegliere quali testate giornalistiche meritano il primo piano quando cerchiamo notizie di cronaca, politica, sport, ... tpi.it