Google | 2 milioni per formare 13.000 studenti sull’intelligenza artificiale

Notizia in breve

Google ha annunciato un investimento di due milioni di dollari per il programma AI Works for Italy, volto a formare 13.000 studenti universitari italiani sull’intelligenza artificiale. L’obiettivo è migliorare le competenze digitali tra i giovani e favorire l’adozione di tecnologie avanzate nel settore accademico. L’iniziativa si rivolge a studenti di varie università italiane e mira a fornire competenze pratiche nel campo dell’intelligenza artificiale.