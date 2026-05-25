Google | 2 milioni per formare 13.000 studenti sull’intelligenza artificiale
Google ha annunciato un investimento di due milioni di dollari per il programma AI Works for Italy, volto a formare 13.000 studenti universitari italiani sull’intelligenza artificiale. L’obiettivo è migliorare le competenze digitali tra i giovani e favorire l’adozione di tecnologie avanzate nel settore accademico. L’iniziativa si rivolge a studenti di varie università italiane e mira a fornire competenze pratiche nel campo dell’intelligenza artificiale.
Google destina due milioni di dollari alla formazione di 13.000 studenti universitari italiani attraverso il nuovo programma AI Works for Italy, un’iniziativa progettata per colmare il divario di competenze digitali nel Paese. Il colosso tecnologico di Mountain View ha presentato questo piano a lungo termine con l’obiettivo di trasformare il potenziale tecnologico in crescita economica concreta. Secondo Melissa Ferretti Peretti, country manager di Google Italy, la strategia punta sulle persone come risorsa fondamentale per rendere l’intelligenza artificiale un vero motore di opportunità per l’intera nazione. Il progetto nasce dalla sinergia tra Google. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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