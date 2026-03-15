Intelligenza artificiale | Serve un’alleanza per formare i lavoratori

Da ilrestodelcarlino.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’hub di intelligenza artificiale di Unimore rappresenta un'importante iniziativa nel settore. La Cisl ha espresso entusiasmo riguardo a questo progetto, considerandolo un’opportunità significativa per il territorio. La struttura mira a favorire la formazione dei lavoratori nel campo dell’intelligenza artificiale, coinvolgendo diverse parti interessate in un percorso di sviluppo e aggiornamento professionale.

"L’hub AI di Unimore è una straordinaria opportunità per tutto il territorio, e come Cisl siamo entusiasti di questo progetto. Modena ora può essere un’eccellenza internazionale e, proprio perché crediamo nel suo potenziale, avanziamo una proposta: costruiamo insieme un’alleanza tra Università, imprese e sindacati per fare dell’hub Unimore anche un presidio attivo per la formazione di chi lavora già oggi. Perché l’AI sta ridisegnando il mercato del lavoro adesso, e nessuno può essere lasciato indietro". Così Rosamaria Papaleo, leader della Cisl Emilia Centrale, promuove l’inaugurazione del centro di Unimore e lancia una proposta di alleanza innovativa tra Ateneo, imprese e sindacati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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intelligenza artificiale serve unIntelligenza artificiale: Serve un’alleanza per formare i lavoratoriRosamaria Papaleo della Cisl: Il nuovo centro Unimore è un’eccellenza. Può essere un scudo per chi è più esposto, non perdiamo questa opportunità. ilrestodelcarlino.it

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