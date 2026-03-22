Alibaba sfida Google e Anthropic puntando sull’intelligenza artificiale

Alibaba, nota compagnia cinese di commercio elettronico, ha annunciato un investimento strategico nel settore dell’intelligenza artificiale, sfidando direttamente aziende come Google e Anthropic. L’obiettivo dichiarato è sviluppare tecnologie avanzate e innovazioni nel campo dell’AI, abbandonando gradualmente il focus sull’e-commerce. La società ha presentato un piano che punta a rafforzare la propria presenza nel settore tecnologico, con un occhio alle future applicazioni dell’intelligenza artificiale.

L’e-commerce? È il passato. Alibaba Group Holding, la celebre compagnia cinese di commercio elettronico fondata da Jack Ma, guarda al futuro con un piano ben preciso. L’azienda con sede a Hangzhou punta a quintuplicare i ricavi derivanti dal cloud e soprattutto dall’ intelligenza artificiale (Ia), portandoli a 100 miliardi di dollari all’anno entro il prossimo quinquennio. Mentre l’amministratore delegato del gruppo, Eddie Wu, annunciava questa svolta dopo un crollo del 67% degli utili trimestrali e una crescita modesta dei ricavi, sono emerse indiscrezioni sul più potente modello di Ia di Alibaba. Il riferimento è alla versione anteprima di Qwen3. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Alibaba sfida Google e Anthropic puntando sull’intelligenza artificiale Articoli correlati Anthropic fa causa al Pentagono. La guerra sull’intelligenza artificiale finisce in tribunaleLo scontro tra Silicon Valley e Pentagono sull’uso militare dell’intelligenza artificiale entra in una fase giudiziaria destinata ad avere... Android 17 google annuncia una ricostruzione completa centrata sull’intelligenza artificialel’annuncio del galaxy unpacked 2026 segna una svolta per la linea android: android 17 emerge come evoluzione della piattaforma, puntando su un... Una raccolta di contenuti su Alibaba sfida Temi più discussi: Heimlicher KI-König: Wie Alibabas Qwen3.5 OpenAI und Google das Fürchten lehrt - Xpert.Digital; NVIDIA Vera: CPU a 88 core per sfidare AMD e Intel; AI Cinese Avanza: Alibaba Investe Massicciamente sugli Agenti. Alibaba accelera sull’IA: taglio del 34% della forza lavoro per puntare a 100 miliardi di ricaviIl colosso cinese taglia migliaia di posti di lavoro per focalizzarsi su Cloud e AI. Debutta Qwen3.5-Max per sfidare i giganti USA. it.benzinga.com Alibaba Token Hub, l'hub unico per modelli e prodottiAlibaba riunisce tutto il suo ecosistema AI sotto un'unica divisione: Alibaba Token Hub, che comprende il team Qwen, le app consumer e DingTalk. L'obiettivo è accelerare l'integrazione tra i team. tomshw.it Sfida Setagaya FC (Nadeshiko League Division One) 2026 Away Kit by Sfida #KitNews x.com