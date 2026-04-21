Nuova rotta verso Nisida | il Golfo di Napoli si scopre via mare

Una nuova rotta collega il Molo Beverello a Nisida, offrendo un collegamento marittimo tra il centro di Napoli e l’isola. La compagnia di navigazione ha avviato un servizio turistico che permette di attraversare il Golfo di Napoli via mare, puntando a offrire un’alternativa di spostamento e a valorizzare il panorama e i luoghi dell’area. La partenza del servizio rappresenta un collegamento diretto tra le zone portuali e l’isola.

La compagnia Capitan Morgan lancia un nuovo servizio di navigazione turistica che collegherà il Molo Beverello a Nisida, puntando a trasformare la fruizione del Golfo di Napoli attraverso una rotta che integra cultura e mobilità alternativa. Il progetto prevede partenze iniziali nel primo maggio, con una gestione dei flussi che si intensificherà progressivamente durante la stagione estiva. Il calendario delle corse è già definito per i prossimi mesi. Per il periodo che va dal 1° maggio fino al 14 giugno, le imbarcazioni opereranno esclusivamente nei fine settimana e durante le festività. La strategia cambia drasticamente dal 15 giugno: fino al 20 settembre, infatti, il collegamento diventerà quotidiano con quattro diverse partenze giornaliere.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuova rotta verso Nisida: il Golfo di Napoli si scopre via mare Notizie correlate Capitale cultura 2028, Ancona fa un figurone: un dossier tra mare e rotta verso il futuroAncona, 26 febbraio 2026 – E’ proprio vero che gli esami non finiscono mai, come diceva il grande Eduardo De Filippo. Il decollo, la strana rotta verso il golfo e la "scomparsa": cosa è successo al drone Usa partito da SigonellaNegli ultimi giorni la base di Sigonella, snodo strategico delle operazioni NATO nel Mediterraneo, è tornata al centro dell’attenzione internazionale...