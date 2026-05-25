Un giocatore ha conquistato il titolo alla CJ Cup Byron Nelson dopo aver completato una rimonta decisiva sul campo del TPC Craig Ranch in Texas. La sua performance è stata caratterizzata da una serie di colpi efficaci, che gli hanno permesso di superare gli avversari e portarsi in testa nel finale. La gara si è conclusa con un risultato che ha lasciato senza parole gli spettatori presenti, evidenziando l’eccezionale prova del vincitore.

Non una domenica pomeriggio qualunque quella andata in scena ieri sul fairway del TPC Craig Ranch a McKinney, in Texas, dove si è conclusa la CJ Cup Byron Nelson. Lo statunitense Wyndham Clark, infatti, si è reso protagonista di una rimonta fuori dal comune che lo ha visto consegnare in club house uno score giornaliero di -11, risultato che gli vale il titolo e un totale di -30 sui 4 giorni di gara. Nulla hanno potuto gli inseguitori che hanno comunque ampiamente giocato sotto il par lungo tutta la settimana. Non ha difeso il titolo, dunque, Scottie Scheffler. Il numero 1 del mondo si è dovuto accontentare del 3º posto a -25 dietro al coreano Si Woo Kim, a -27. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf, strabiliante domenica per Clark. Rimonta e titolo alla CJ Cup Byron Nelson

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