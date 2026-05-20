Golf arriva la CJ Cup Byron Nelson Pochi i rivali temibili da Scheffler

Il circuito del PGA Tour continua senza sosta, con due tornei imminenti: la CJ Cup e il Byron Nelson. La stagione si presenta intensa e ricca di appuntamenti, mentre i giocatori si preparano a scendere in campo. Tra i partecipanti, il favorito è Scheffler, con pochi rivali di livello che possano mettere in discussione la sua leadership. La competizione si svolge in diverse location, con un calendario fitto di eventi che coinvolge professionisti provenienti da tutto il mondo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Non un attimo di stop per il PGA Tour. Il “circus”, infatti, mandato in rassegna il PGA Championship vola in Texas, a McKinney (nell’area metropolitana di Dallas), per la CJ Cup Byron Nelson, uno dei maggiori tornei in programmazione ad avere come scopo una raccolta fondi che viene ogni anno devoluta in beneficienza. Fondata nel 1944 e attualmente giocata da diversi anni sul percorso del TPC Ranch, la CJ Cup Byron Nelson sará difesa, quest’anno, da Scottie Scheffler, autore di una vittoria con ben 8 colpi di vantaggio sul sudafricano Erik Van Rooyen nel 2025. Sará dunque compito del n.1 al mondo difendersi dagli attacchi del field che scenderà in campo da giovedì 21 a domenica 24. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf, arriva la CJ Cup Byron Nelson. Pochi i rivali temibili da Scheffler ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Leggi anche: Golf, Masters: riparte la sfida McIlroy-Scheffler Leggi anche: Golf, quartetto in testa al The Players. Scheffler e McIlroy lontani dalla vetta Pronostici Golf: analisi, quote e scommesse CJ Cup Byron Nelson 2026 (PGA) e Soudal Open 2026 (DP)Pronostici Golf 21-24 maggio 2026. Analisi, quote e favoriti CJ Cup Byron Nelson (PGA) e Soudal Championship (DP). betitaliaweb.it