golf si woo kim resta al comando ad un round dal termine del cj cup byron nelson

Si Woo Kim mantiene la leadership nel CJ Cup Byron Nelson, a un giro dalla conclusione. Al termine del terzo round, Kim ha un vantaggio di due colpi sugli inseguitori. La classifica vede un gruppo di giocatori che si contendono il secondo posto. Il torneo si gioca su un percorso di 7.200 yard, con condizioni di vento variabile. La finale è prevista per domani, con l’ultimo round ancora da completare.

I golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nel consueto appuntamento del fine settimana. Siamo infatti arrivati ad un solo round dal termine del CJ Cup Byron Nelson (montepremi 10.3 milioni di dollari), vento nato nel 1944 e conosciuto per svariati anni con il nome di Byron Nelson Golf Classic. A 18 buche dalla conclusione continua a svettare Si Woo Kim. Il sudcoreano conserva la leadership grazie ad una solida tornata da -3 che gli consente di totalizzare uno score complessivo di -21 (192 colpi). Il golfista asiatico vanta due lunghezze di margine sugli americani Wyndham Clark e Scottie Scheffler. Il numero uno dell’Official World Golf Ranking continua la risalita puntando alla difesa del titolo dopo aver messo a segno un ottimo round da -6 macchiato soltanto dal bogey commesso alla buca 4. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Detto da un grande fan di Ha Jung Woo, tutte le sue ultime opere sono un tiro e un miss. reddit

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