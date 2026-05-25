All’Arena Garibaldi, durante la partita, un goal è stato segnato da un giocatore con un gesto di solidarietà. La scena è stata accompagnata da applausi e commenti tra il pubblico. La partita si è svolta davanti a una grande folla, con tifosi che hanno seguito attentamente ogni azione. L’evento ha unito sport e iniziative di supporto, evidenziando un momento di condivisione tra gli spettatori.

Solidarietà, sostenibilità e sport si sono incontrati all’Arena Garibaldi. Il tempio del calcio pisano questo fine settimana è stato teatro della finale nazionale del torneo amatoriale Acsi, Associazione di Cultura, Sport e Tempo Libero APS, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI e dal CIP, organizzata in collaborazione con la Gazzetta dello Sport e con il sostegno di Cisalfa Sport. Nel corso della giornata, spazio anche per la partita di beneficenza " Gol del Cuore ", che ha visto in campo ex calciatori, creator e talent, insieme ad alcuni partecipanti del torneo, selezionati durante la competizione. Protagonisti del match gli ex giocatori del Pisa Davide Moscardelli e Alessio Cerci, accolti e acclamati dal pubblico presenti sugli spalti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Goal del Cuore All’Arena vince la solidarietà

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Un grande applauso a tutti i ragazzi e staff della #Primavera: il sogno si è fermato in semifinale ma il cuore, l’impegno e la crescita mostrati durante tutta la stagione valgono tantissimo. Avete lottato fino all’ultimo minuto, onorando questi colori con sacrificio e p x.com

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