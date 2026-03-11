Un goal per Grace: sport e solidarietà insieme per sostenere le donne. La quarta edizione di Un goal per Grace si terrà sabato 11 aprile 2026, alle 10:30, presso il campo da calcio del Centro Reggio Junior in Via Don Luigi Orione a Reggio Calabria. L’iniziativa, ormai radicata nel tessuto cittadino, unisce sport, impegno civile e sostegno concreto alle donne vittime di violenza e ai loro figli. Una partita dal valore istituzionale. A scendere in campo saranno i Magistrati di Reggio Calabria e l’ Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. La presenza di queste due realtà conferma la vocazione dell’evento, poiché trasforma un semplice incontro sportivo in un gesto collettivo che richiama legalità, responsabilità e vicinanza alle persone più fragili. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Un goal per Grace: sport e solidarietà a Reggio Calabria

