Pisa, 11 maggio 2026 - L’ACSI (Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero) ha scelto di celebrare il lato più significativo dello sport con il "Goal del Cuore", partita benefica in programma domenica 24 maggio allo stadio Arena Garibaldi di Pisa. L’evento rappresenta un momento di solidarietà che va oltre il risultato sportivo, focalizzandosi invece sulla creazione di legami, sulla consapevolezza e sull'impegno concreto. A partire dalle 11.30, il campo di gioco si trasformerà in uno spazio di condivisione e responsabilità. La partita vedrà scendere in campo il Team Cuore, guidato dall’ex calciatore Davide Moscardelli, e il Team Salute, capitanato da Alessio Cerci.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Goal del Cuore, il 24 maggio a Pisa si incontrano calcio e solidarietà

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