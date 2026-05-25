Glossati colorati profumati In una parola irresistibili I lucidalabbra dell' estate 2026 hanno una marcia in più
I lucidalabbra dell'estate 2026 sono caratterizzati da finiture glossate, colori vivaci e profumazioni dolci. Si indossano facilmente, sia da soli che con matite per delineare il contorno labbra. Con una sola passata si ottiene un effetto luminoso, mentre applicazioni più abbondanti creano un risultato a specchio più evidente. Sono diventati un elemento imprescindibile del trucco stagionale.
I lucidalabbra sono i must have del make up dell’estate 2026. Si applicano da soli o in abbinamento alla matita per definire il contorno labbra: basta una sola passata per aggiungere un tocco di luce al viso, oppure, una più intensa per ottenere un effetto specchio più marcato. Il risultato è un trucco veloce, pieno di luce e profumo, dal giorno alla sera. Con le loro tonalità ispirate ai frutti estivi più dolci, mettono infatti (anche) di buon umore. Cosa chiedere di più al make-up estivo? “Bubblegum Lips”, il ritorno delle labbra lucide anni 2000 per riscoprire il piacere del colore X Leggi anche › Il gloss azzurro frost anni ’90 è tornato. A regalare labbra voluminose Lucidalabbra, nuovi must have a tutte le età. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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