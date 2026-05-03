Dopo le qualifiche del Gran Premio di Miami, il pilota ha commentato la sua posizione, ottenendo la terza fila. Ha affermato di aver sperato in un risultato migliore, ma ha riconosciuto che gli altri concorrenti sono riusciti a migliorare più degli altri durante le sessioni. Leclerc ha espresso delusione per non essere riuscito a ottenere una posizione più avanzata, indicando che le prestazioni degli avversari sono state superiori alla sua.

Le parole di Charles Leclerc dopo la terza posizione conquistata nelle qualifiche del Gp di Miami: “Credevo potessimo puntare più in alto, anche se poi gli altri arrivano in Q3 e hanno una marcia in più. È sempre la stessa cosa da inizio anno: per ora noi questa marcia in più non ce l'abbiamo".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Leclerc critico: "Gli altri hanno una marcia in più, noi no"

F1, GP del Giappone, il sorpasso di Leclerc su Russell, il pilota Mercedes senza batteria

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