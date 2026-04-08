Per la Primavera-Estate 2026, gli occhiali da sole presentano sei tendenze principali che spaziano dagli aviator iconici ai modelli cat-eye da diva, includendo montature pop, metallizzate, trasparenti e oversize ispirate agli anni ’70. Questi stili ripropongono varie attitudini, contribuendo a ridefinire il look stagionale. Le nuove collezioni si distinguono per linee audaci e dettagli innovativi, rendendo gli occhiali un elemento distintivo di stile e personalità.

Gli styling si accendono di colore con le montature declinate nelle nuance più audaci e pop. Gli intramontabili aviator confermano il proprio statuto di icona, le silhouette cat-eye rievocano il fascino delle dive del cinema, i volumi oversize e dagli angoli smussati esplorano nostalgicamente la femminilità Anni 70. E poi ci sono le montature in metallo, che riaffermano un radicale ritorno all'essenza, massimo comune denominatore degli occhiali da sole con montatura trasparente (che sembrano dissolversi sul viso). Ecco gli occhiali da sole cult secondo le sfilate Primavera-Estate 2026, riassunti in 6 tendenze chiave che ci faranno compagnia fino all'arrivo del prossimo autunno. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Occhiali da sole: i più cult della Primavera-Estate 2026 in 6 tendenze irresistibili

Leggi anche: Le 5 parole chiave della moda primavera estate 2026: guida alle tendenze

Leggi anche: Tutte le scarpe cult della prossima Primavera-estate, da mettere nella wish-list

10 trend della primavera estate 2026 #tendenzemoda #fashiontrends #modadonna

Temi più discussi: Occhiali da sole di tendenza: l’accessorio che fa la differenza questa primavera; Gli occhiali da sole oversize sono l'accessorio must have della primavera 2026; Occhiali da sole: 10 modelli top per la primavera; Occhiali da running: come scegliere i migliori per protezione e performance.

Occhiali da sole: i più cult della Primavera-Estate 2026 in 6 tendenze irresistibiliSei tendenze, sei attitudini: dagli aviator iconici ai cat-eye da diva, passando per montature pop, metallizzate, trasparenti e oversize Anni 70, gli occhiali da sole riscrivono lo stile della Primave ... vanityfair.it

Perché indossiamo gli occhiali da sole ovunque?Cosa è successo agli occhiali da sole, perché li usiamo dappertutto (e a tutte le ore) e quali comprare adesso ... iconmagazine.it

Mi consigliate una marca di occhiali da sole che non sia troppo costosa Grazie - facebook.com facebook