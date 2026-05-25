Global Sumud Flotilla | Il convoglio di Terra è attualmente sotto attacco attivisti picchiati e caricati sui mezzi Alcuni sono feriti

Il convoglio di Terra è stato attaccato mentre tentava di entrare in Libia. Attivisti sono stati picchiati e caricati sui mezzi delle forze di sicurezza. Alcuni partecipanti hanno riportato ferite durante l’assalto. La situazione si è verificata durante il tentativo di attraversare il confine, con i manifestanti che hanno riferito di aver subito violenze e di essere stati impediti nel loro percorso.

Global Sumud Flotilla annuncia che i suoi attivisti che provavano a entrare in Libia sono stati attaccati. «Il convoglio di Terra è attualmente sotto attacco. A quanto riferito – spiegano – veicoli non identificati stanno speronando le tende e le persone vengono picchiate e trascinate con la forza all’interno di auto e autobus ». «Uomini e donne vengono aggrediti violentemente e costretti ad abbandonare il sito – aggiunge il movimento -. Sebbene non sia chiaro chi ci sia dietro gli attacchi, stiamo ricevendo segnalazioni secondo cui sarebbero perpetrati dalle forze di sicurezza legate alle autorità della Libia occidentale ». «Nonostante le difficoltà di comunicazione abbiamo saputo che nella violenta aggressione subita dal convoglio di terra in Libia ci sono feriti. 🔗 Leggi su Open.online

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Flotilla di terra, 10 attivisti fermati in Libia

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