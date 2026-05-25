Il convoglio di terra della Flotilla, che mira a raggiungere Gaza attraversando il Nord Africa dall’Algeria, si trova ai confini della Libia, sul valico di Sirte. Da alcuni giorni, il convoglio è sotto attacco, e si segnalano feriti tra i partecipanti.

Da alcuni giorni il convoglio di terra della Flotilla, che intende raggiungere Gaza attraversando in Nord Africa dall’Algeria, si trova ai confini della Libia, sul valico di Sirte. La marcia è stata interrotta per ragioni di sicurezza, senza che ci siano state pressioni da parte delle forze militari per imporre il blocco. Tuttavia, in queste ultime ore, la Global Sumud Flotilla ha reso noto che il convoglio residuo si troverebbe in queste ore in una situazione di difficoltà e pericolo. “Il convoglio di Terra è attualmente sotto attacco. A quanto riferito, veicoli non identificati stanno speronando le tende e le persone vengono picchiate e trascinate con la forza all'interno di auto e autobus”, si legge nel comunicato diffuso nella tarda serata italiana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Ci sono feriti". Convoglio di terra della Flotilla sotto attacco in Libia

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