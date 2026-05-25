Flotilla | Convoglio di terra in Libia sotto attacco violenze su attivisti Ci sono feriti

Un convoglio di attivisti in Libia è stato attaccato, con veicoli non identificati che hanno speronato le tende. Le persone presenti sono state picchiate e trascinate con la forza all’interno di auto e autobus. Ci sono feriti tra i partecipanti. L’attacco è in corso e i dettagli sulla dinamica sono ancora in fase di accertamento. Nessuna informazione ufficiale sulle cause o sui responsabili.

“Il convoglio di Terra è attualmente sotto attacco. A quanto riferito, veicoli non identificati stanno speronando le tende e le persone vengono picchiate e trascinate con la forza all’interno di auto e autobus”. L’allarme è arrivato in serata dalla delegazione italiana della Global Sumud Flotilla, in merito agli attivisti in Libia, vicino a Sirte, a poca distanza dal check point. “Uomini e donne vengono aggrediti violentemente e costretti ad abbandonare il sito – aggiunge il movimento -. Sebbene non sia chiaro chi ci sia dietro gli attacchi, stiamo ricevendo segnalazioni secondo cui sarebbero perpetrati dalle forze di sicurezza legate alle autorità della Libia occidentale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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