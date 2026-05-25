Gli studenti artisti vincitori del concorso d’arte contemporanea Alfredo Paglione
Durante la cerimonia nell’auditorium di palazzo de’ Mayo a Chieti sono stati premiati i vincitori della sesta edizione del concorso d’arte contemporanea “Alfredo Paglione”. La competizione era riservata agli studenti dei licei artistici della provincia. La premiazione ha concluso l’evento dedicato ai giovani artisti, con la consegna dei riconoscimenti ai partecipanti che si sono distinti nelle opere presentate.
Nell’auditorium di palazzo de’ Mayo di Chieti si è svolta la cerimonia di premiazione dei vincitori della sesta edizione del concorso d’arte contemporanea “Alfredo Paglione”, riservato ai licei artistici della provincia di Chieti.Il tema di questa edizione è “La bellezza delle stagioni”. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Diocese of Brooklyn Students Celebrated in The Tablet's Keep Christ in Christmas Art Contest
Notizie e thread social correlati
Premio Alfredo Paglione per i licei artisti: premiazione ed esposizione a Palazzo de' MayoLunedì 25 maggio alle 10 si terrà nella sala di Palazzo de’ Mayo a Chieti la cerimonia di premiazione della sesta edizione del concorso d’arte...
Leggi anche: "Un anno per il tuo futuro": ecco gli studenti vincitori del concorso