Gli studenti artisti vincitori del concorso d’arte contemporanea Alfredo Paglione

Notizia in breve

Durante la cerimonia nell’auditorium di palazzo de’ Mayo a Chieti sono stati premiati i vincitori della sesta edizione del concorso d’arte contemporanea “Alfredo Paglione”. La competizione era riservata agli studenti dei licei artistici della provincia. La premiazione ha concluso l’evento dedicato ai giovani artisti, con la consegna dei riconoscimenti ai partecipanti che si sono distinti nelle opere presentate.