Premio Alfredo Paglione per i licei artisti | premiazione ed esposizione a Palazzo de' Mayo
Lunedì 25 maggio alle 10 si terrà nella sala di Palazzo de’ Mayo a Chieti la cerimonia di premiazione della sesta edizione del concorso d’arte contemporanea dedicato alla memoria di Alfredo Paglione. La manifestazione coinvolge gli studenti dei licei artistici della provincia e prevede anche un’esposizione delle opere vincitrici. La premiazione si svolgerà nell’auditorium dell’edificio, con la partecipazione degli artisti e degli organizzatori del concorso.
Si svolgerà lunedì 25 maggio, alle ore 10, nell’auditorium di palazzo de’ Mayo di Chieti, la cerimonia di premiazione dei vincitori della sesta edizione del concorso d’arte contemporanea intitolato alla memoria di Alfredo Paglione e riservato ai Licei artistici della provincia di Chieti.“La. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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