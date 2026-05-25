Una portaerei statunitense, la USS Nimitz, è arrivata nel Mar dei Caraibi. La presenza militare avviene mentre aumentano le tensioni tra Washington, Cuba e Pechino. Le navi statunitensi si uniscono alle sanzioni e alle alleanze globali, aggravando la crisi economica cubana. Dal lungomare del Malecón si notano meno luci rispetto al passato. La situazione diplomatica resta critica, con scontri aperti tra le parti coinvolte.

Dal lungomare del Malecón si vedono meno luci del solito. Alcuni edifici restano al buio per ore, i generatori entrano e si fermano a intermittenza, mentre davanti ai distributori si allungano file che iniziano prima dell’alba. Dentro questa crisi arriva la USS Nimitz. Gli Stati Uniti aumentano la pressione su Cuba inviando nel Mar dei Caraibi una delle più grandi portaerei della propria flotta, lunga oltre 330 metri e accompagnata da un gruppo d’attacco che rappresenta una delle massime espressioni della potenza navale americana. La scelta arriva in un momento altamente simbolico, segnato dall’incriminazione di Raul Castro e dall’inasprimento del confronto politico tra Washington e L’Avana. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Gli Stati Uniti aumentano la pressione su Cuba: portaerei nel Mar dei Caraibi mentre cresce lo scontro tra Washington, L’Avana e Pechino

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US escalates pressure on Cuba with indictment of former president Raúl Castro on criminal charges

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