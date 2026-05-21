Gli Stati Uniti hanno inviato la portaerei a propulsione nucleare USS Nimitz nei Caraibi, accompagnata dal suo gruppo d’attacco. L’annuncio è stato dato dal Comando Sud degli Stati Uniti attraverso un messaggio su X. L’arrivo della nave da guerra si inserisce in un contesto di crescente tensione con Cuba, anche se non sono stati forniti dettagli sulle ragioni di questa operazione militare. La presenza della portaerei rappresenta un rafforzamento delle capacità militari statunitensi nella regione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Arrivo della Nimitz nei Caraibi. Il Comando Sud degli Stati Uniti United States Southern Command (SOUTHCOM) ha annunciato su X l’arrivo nei Caraibi della portaerei a propulsione nucleare USS Nimitz (CVN-68) insieme al suo gruppo d’attacco. Secondo quanto comunicato, lo schieramento è avvenuto ieri, 20 maggio 2026, e rappresenta un rafforzamento della presenza militare statunitense nell’area. Il messaggio ufficiale di SOUTHCOM ha dato il benvenuto al gruppo navale sottolineandone la capacità operativa e la prontezza d’intervento. Composizione del gruppo d’attacco e capacità militari. Il gruppo navale è formato da più unità strategiche, tra cui: la portaerei nucleare USS Nimitz (CVN-68). 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Gli Stati Uniti schierano la portaerei Nimitz nei Caraibi: cresce la tensione con Cuba

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