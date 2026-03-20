Incendio alla Torre dei Moro di Milano | 9 condanne e 4 assoluzioni

Il tribunale di Milano ha condannato nove imputati da otto mesi a tre anni e ha assolto quattro persone nel processo legato al maxi incendio alla Torre dei Moro, il complesso residenziale di via Antonini distrutto dalle fiamme il 29 agosto 2021. La sentenza si basa su un procedimento che coinvolge complessivamente tredici imputati.

Milano, 20 marzo 2026 – Il tribunale di Milano ha stabilito condanne da otto mesi a tre anni per nove dei tredici imputati nel processo per il maxi incendio alla Torre dei Moro, il complesso residenziale di 18 piani di via Antonini distrutto dalle fiamme il 29 agosto 2021. La condanna più alta, pari a tre anni, per Teodoro Martinez Lopez, legale rappresentante della produttrice spagnola dei pannelli Alucoil. Le assoluzioni. Il giudice Amelia Managò ha invece assolto Alberto Moro, Alberto Molinari, Corpieri Federico e Giuseppe Tortini per non aver commesso il fatto. La pm Marina Petruzzella aveva chiesto condanne ben più severe alla giudice Amelia Managò fino a otto anni di reclusione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incendio alla Torre dei Moro di Milano: 9 condanne e 4 assoluzioni Articoli correlati Incendio alla Torre dei Moro, il pm chiede 12 condanne: fino a 8 anni di carcereMilano, 12 gennaio 2025 – Richieste di condanne da tre anni e sei mesi fino a otto anni per i 12 imputati nel processo con al centro il rogo della... Maxi rogo della Torre dei Moro a Milano: la pm chiede condanne fino a 8 anni di reclusione per 12 personeNel processo sul rogo della Torre dei Moro, grattacielo di 18 piani che prese fuoco a Milano nel 2021, la pm ha chiesto 12 condanne a pene che vanno... Incendio Torre dei Moro, la Procura chiede otto anni di carcere: “Responsabilità chiare” Una selezione di notizie su Incendio alla Torre dei Moro di Milano... Temi più discussi: Mahmood lascia l'Italia: Me ne vado in Spagna. Mi sentivo come una tigre bianca in uno zoo; Lago Patria la denuncia | Maxi rogo discarica illegale 2 anni fa tutto come prima; Incendio a Fabbrico | madre e 4 figlie salve colpa di. Incendio alla Torre dei Moro di Milano: 9 condanne e 4 assoluzioniIl complesso residenziale di 18 piani di via Antonini andò distrutto dalle fiamme il 29 agosto 2021. La condanna più alta per Teodoro Martinez Lopez, legale rappresentante della produttrice spagnola d ... ilgiorno.it Incendio Torre dei Moro, 9 condanne fino a 3 anni: la sentenzaIl Tribunale di Milano ha condannato 9 imputati a pene comprese tra gli 8 mesi e i 3 anni nel processo per disastro colposo con al centro il rogo della Torre dei Moro. Il grattacielo di 18 piani prese ... tg24.sky.it Maxi rogo della Torre dei Moro a Milano, arrivano le condanne: 9 imputati giudicati colpevoli per disastro colposo, pene tra 8 mesi e 3 anni. Il grattacielo andò in fiamme il 29 agosto 2021, trasformandosi in una torcia, senza causare vittime. #ANSA - facebook.com facebook Maxi rogo della Torre dei Moro a Milano, arrivano le condanne: 9 imputati giudicati colpevoli per disastro colposo, pene tra 8 mesi e 3 anni. Il grattacielo andò in fiamme il 29 agosto 2021, trasformandosi in una torcia, senza causare vittime. #ANSA x.com