Un’indagine riguarda un manager vicino a un esponente politico di rilievo, coinvolto in un caso che tocca mafia, massoneria e sanità. Il giudice per le indagini preliminari di Palermo ha definito il sistema sotto inchiesta come fonte di “grave allarme sociale” e di sfiducia verso le istituzioni. La vicenda ha provocato un terremoto nella politica siciliana, con ripercussioni che si fanno sentire in tutta l’isola.

Un sistema che crea “ grave allarme sociale e suscita sfiducia verso l’operato delle istituzioni “, così scrive il giudice per le indagini preliminari di Palermo, Filippo Serio. L’inchiesta, non a caso, è già un terremoto politico in Sicilia, dove piovono le richieste di dimissioni, perfino nei confronti del presidente della Regione, Renato Schifani: “Questa inchiesta è un macigno sul governo Schifani”, tuona Antonio De Luca, portavoce del M5s in Sicilia. Al centro dell’indagine c’è, infatti, il manager della Sanità, Salvatore Iacolino, uomo a lui molto vicino, almeno fino a qualche tempo fa, quando poi Schifani ha ceduto alle pressioni di Fdi, che non voleva Iacolino alla guida del dipartimento regionale della Sanità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mafia, massoneria e sanità: l’inchiesta sul manager vicino a Schifani “terremota” la politica siciliana. Il Gip: “Suscita sfiducia verso le istituzioni”

