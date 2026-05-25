Giustizia meno arretrati 10mila sentenze in 11 mesi | Decisivi i fondi del Pnrr

Da ilmattino.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tra luglio 2025 e maggio 2026 sono state notificate in media 909 sentenze di condanna al mese, per un totale di circa 10.000 in 11 mesi. Il dato si riferisce a sentenze emesse e comunicate alla fine di ogni procedimento giudiziario. La riduzione dell’arretrato di sentenze si deve ai fondi provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, che hanno sostenuto le attività giudiziarie.

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In meno di un anno sono state notificate diecimila sentenze di condanna ai rispettivi destinatari. Più nello specifico: da luglio 2025 a maggio del 2026 sono state notificate in media 909 sentenze al mese, quindi circa 30 al giorno. Parliamo di sentenze che erano rimaste ferme su un tavolo e che sono giunte ai rispettivi indirizzi. Una sorta di sprint, finalizzato a dare concretezza al lavoro svolto in aula, in modo da rendere esecutiva una condanna e dare così soddisfazione alle parti offese, oltre a garantire ai destinatari la possibilità di accedere a misure alternative rispetto agli arresti in carcere o ai domiciliari. Un anno d’oro, quello che sta per trascorrere, alla luce dei dati raccolti dalla corte di appello di Napoli. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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