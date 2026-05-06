Estorsioni del clan dei Casalesi sentenze unite per 51enne | pena a 19 anni e 8 mesi

Un uomo di 51 anni è stato condannato a 19 anni e 8 mesi di reclusione in seguito a due processi legati alle estorsioni del clan dei Casalesi. Le sentenze sono state accumulate e unificate, con la pena rideterminata in base alla continuazione tra i due procedimenti. La decisione è stata emessa dopo il riconoscimento di questo collegamento tra le condanne precedenti.

Riconosciuta la continuazione tra due sentenze di condanna con rideterminazione della pena a 19 anni e 8 mesi. Lo ha deciso la quarta sezione penale della Corte d’Appello di Napoli (presidente Luisa Toscano) che ha accolto parzialmente il ricorso presentato da Gabriele Cioffi, 51enne di San.🔗 Leggi su Casertanews.it

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