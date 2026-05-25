Giuseppe Veneziano a Palazzetto Pisani | dieci opere sul food e una performance ispirata ad Alberto Sordi

A Venezia, al Palazzetto Pisani, è in corso una mostra personale di Giuseppe Veneziano, aperta dal 28 maggio al 4 giugno. La rassegna, intitolata Pop Bites, chiude la sua prima trilogia e comprende dieci opere dedicate al tema del cibo, oltre a una performance ispirata a un attore italiano. La mostra si svolge presso il palazzetto situato in Fondamenta Narisi, nel centro storico della città.

Pop Bites chiude la sua prima trilogia a Venezia con una mostra personale di Giuseppe Veneziano, aperta a Palazzetto Pisani (Fondamenta Narisi 3927) dal 28 maggio al 4 giugno. La rassegna, ideata e curata da Giorgio Chinea Canale e promossa da Francesco Noto di FGN Consulting, ha già toccato. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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