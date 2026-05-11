Tradimenti | una commedia teatrale ispirata a opere di Cechov

Ispirato alle opere di?echov, Tradimenti è uno spettacolo che unisce ironia, emozione e riflessione sulle fragilità umane, dove i tradimenti più profondi sono spesso quelli taciuti. Una commedia coinvolgente in cui il tradimento diventa metafora di conflitto interiore, compromesso e rinuncia a.🔗 Leggi su Romatoday.it

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Stefano Sgambati dirige BLU/BIANCO: a Torino una riflessione teatrale ispirata a fatti realiSabato 9 maggio 2026, alle ore 21:00, lo spazio di via Mombarcaro 99B nel quartiere Santa Rita a Torino ospiterà lo spettacolo teatrale "BLUBIANCO".

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