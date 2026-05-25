Giuseppe De Vitto è il nuovo sindaco di Candela

Il nuovo sindaco di Candela è stato eletto con il 76,77% di affluenza alle urne. Dopo lo scrutinio, non ha rilasciato dichiarazioni, mantenendo il riserbo prima della chiusura delle urne. La percentuale di partecipazione è stata molto alta. La proclamazione ufficiale è avvenuta al termine delle operazioni di voto, senza ulteriori dettagli sulla percentuale di voti ottenuti.

Per scaramanzia, non si è pronunciato prima dello scrutinio, nonostante la percentuale plebiscitaria di affluenza alle urne pari al 76,77%. Ora, però, è ufficiale e Giuseppe De Vitto può esultare: è il nuovo sindaco di Candela. Vince con 1.577 voti. Dopo la parentesi del commissariamento durata. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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Il nuovo sindaco di Candela: Giuseppe De Vitto. le prime reazioni dei cittadini

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