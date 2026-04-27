Foggia in Serie D Casillo | Dramma sportivo De Vitto | Ammazzeremo il prossimo campionato

La situazione del Foggia ha suscitato forti reazioni tra i protagonisti della società. Gennaro Casillo ha definito la situazione come un “dramma sportivo”, mentre un altro dirigente ha annunciato l’intenzione di “ammazzare il prossimo campionato”. La squadra è stata retrocessa in Serie D, generando discussioni e tensioni tra i membri del club. La decisione ha avuto ripercussioni immediate sulla rosa e sulle prospettive future del club.

Foggia in Serie D, Casillo: “Dramma sportivo”. De Vitto: “Ammazzeremo il prossimo campionato” Gennaro Casillo: “Per noi oggi è un dramma sportivo. Ci abbiamo proviamo con passione e in ogni modo. Noi non ci abbattiamo e dobbiamo ripartire. Magari dal ripescaggio, non si sa mai. Vediamo che succede, in caso noi ci faremo trovare pronti. Foggia merita altri palcoscenici. Non diamo colpe a nessuno, chiediamo scusa ai nostri concittadini. Non ci tiriamo indietro. Il Foggia tornerà qui, meglio di prima. Il presidente rossonero, poi, si è soffermato anche sulla presenza dell’ex numero uno del Foggia Roberto Felleca: “Al momento non c’è nulla con lui, c’è solo un rapporto di amicizia con papà e lui è voluto stare vicino a noi dandoci consigli.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Foggia in Serie D, Casillo: “Dramma sportivo”. De Vitto: “Ammazzeremo il prossimo campionato” Notizie correlate Leggi anche: Il Foggia in serie D, i motivi della retrocessione secondo Casillo-De Vitto: "Ecco i nostri errori più grandi" Closing completato: il Foggia è ufficialmente di Casillo e De VittoA distanza di 24 ore dall’annuncio dell’imminente perfezionamento dell’ultima fase del passaggio di proprietà del Calcio Foggia 1920, arriva il... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il Foggia in serie D, i motivi della retrocessione secondo Casillo-De Vitto: Ecco i nostri errori più grandi; Scheda squadra Calcio Foggia 1920; Foggia, Siracusa, Pro Patria e Virtus Verona retrocesse in Serie D: i playout non ci saranno; Il Foggia all’inferno, retrocede tra i dilettanti dopo una stagione disastrosa. Il Foggia in serie D, i motivi della retrocessione secondo Casillo-De Vitto: Ecco i nostri errori più grandiLa stagione del Foggia si chiude nel modo più amaro possibile. Allo Zaccheria, la sconfitta per 3-1 contro la Salernitana sancisce la retrocessione in Serie D, epilogo di un campionato complicato e ... foggiatoday.it Foggia in Serie D, è un dramma sportivo: La colpa è di tutti, chiediamo scusaIl Foggia da stasera è meritatamente retrocesso in serie D. I giocatori hanno lasciato il campo in lacrime. Dalla tribuna ... immediato.net Il 2 ottobre 2022 in provincia di Foggia un banale diverbio degenerò in una violenta aggressione che coinvolse anche il fratello gemello: gli aggressori sono stati condannati - facebook.com facebook Foggia, Siracusa, Pro Patria e Virtus Verona retrocesse direttamente in Serie D: i playout non ci saranno x.com