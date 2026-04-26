De Vitto per il dopo Gatta a Candela contro c' è l' eterno Santarella

A Candela si avvicinano le elezioni amministrative previste per il 24 e 25 ottobre, con due candidati principali in corsa. Da una parte c'è Giuseppe De Vitto, dall'altra Antonio Savino Santarella. La competizione si svolge tra questi due nomi, senza altri candidati ufficiali annunciati al momento. La campagna elettorale si concentra sulle rispettive candidature in vista del voto.

Giuseppe De Vitto da una parte, Antonio Savino Santarella dall'Altra. A Candela è sfida a due in occasione delle elezioni Amministrative del 24 e 25 prossimo. Il patron con Gennaro Casillo dell'Heraclea Calcio e da alcuni mesi del Calcio Foggia 1920, punta a dare continuità al lavoro dell'ex.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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