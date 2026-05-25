Secondo le previsioni di Mario Giuliacci, l'ondata di caldo che sta interessando l’Italia dovrebbe terminare entro pochi giorni. L’esperto ha annunciato che il periodo di temperature elevate sta per finire, indicando una possibile svolta nel clima nelle prossime giornate. La previsione si basa sui dati meteorologici più recenti, senza indicare una data precisa, ma suggerendo che il caldo intenso sta per lasciare spazio a condizioni più fresche.

Secondo le ultimi previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci l'ondata di caldo che sta interessando gran parte dell'Italia avrebbe i giorni contati. “Aria calda subtropicale sta raggiungendo l'Europa occidentale e anche l'Italia”, spiega l'esperto, sottolineando come le zone più colpite siano soprattutto “il Centro-Nord”, mentre il Sud resterebbe solo marginalmente coinvolto. Le temperature elevate, con punte oltre i 30 gradi, continueranno ancora per pochi giorni. “Questo caldo finirà tra il 28 e il 30 maggio”, afferma in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci, precisando però che non si assisterà a un brusco ritorno del freddo. “Le temperature scenderanno sotto i 30 gradi, ma resteranno comunque tra i 25 e i 28 gradi: si sentirà ancora caldo, ed è normale”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giuliacci spiazza tutti: "Quando finisce il caldo", la data del ribaltone

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