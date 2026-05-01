Secondo le previsioni di un noto esperto meteorologico, la prima metà di maggio presenterà condizioni variabili, con piogge improvvise e temperature che potranno raggiungere i 30 gradi, soprattutto nelle regioni meridionali. Le sue stime indicano un cambiamento nel clima tipico della stagione, con un'alternanza di giornate più fresche e altre più calde. Si attendono quindi variazioni significative nelle condizioni atmosferiche in tutta Italia.

Secondo le più recenti previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci, la prima metà di maggio si muoverà lungo un copione tipicamente primaverile, fatto di improvvisi cambi di scena ma anche di primi assaggi d'estate, soprattutto al Sud. «Sono in arrivo ancora due fasi piovose», spiega, «ma la notizia di rilievo è che arriveranno i primi 30 gradi sulle regioni meridionali», afferma l'esperto in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci. Il quadro iniziale, tra sabato 2 e domenica 3 maggio, appare decisamente rassicurante. L'Italia sarà infatti abbracciata da condizioni di stabilità diffuse, con cieli in prevalenza sereni e temperature in leggero rialzo.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giuliacci spiazza tutti: pioggia ma anche i primi 30 gradi. Ecco quando

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