meteo giuliacci ecco le piogge quando arriva il caldo

Il mese di maggio si presenta come un periodo di grande variabilità meteorologica, con molte piogge previste nelle prossime settimane. Secondo le analisi di Meteo Giuliacci, le condizioni del tempo cambieranno frequentemente, con alternanza di piogge e momenti di sole. La comparsa di temperature più calde dovrebbe arrivare successivamente, ma ancora non è chiaro quando. Le previsioni indicano un mese caratterizzato da frequenti cambiamenti atmosferici.

Il mese di maggio si preannuncia meteorologicamente molto movimentato, secondo le ultime analisi di Meteo Giuliacci. Ci aspetta infatti una lunga fase piovosa alternata a due periodi caratterizzati da un caldo quasi estivo. La prima ondata di instabilità colpirà l'Italia tra giovedì 7 e venerdì 8 maggio, quando la perturbazione già presente sulla Penisola porterà ancora rovesci e temporali sulle Alpi, sulle regioni di Nord-Ovest, sulla Sardegna e su buona parte del Centro, con l'esclusione della Toscana; in questo frangente le temperature massime scenderanno sotto i 20 gradi al Centro-Nord, tanto che, come sottolinea l'esperto, si sentirà un po' di freddo, mentre al contrario in Puglia e Sicilia si toccheranno punte di 23-26 gradi.🔗 Leggi su Iltempo.it

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Meteo fino 10 feb. Tante piogge e tanta neve

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