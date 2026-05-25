Giugno di Note 2026 un mese di eventi

Notizia in breve

La rassegna “Giugno di Note 2026” è stata annunciata questa mattina alla Casa della Musica. Per tutto il mese di giugno, Piazzale San Francesco sarà trasformato in un luogo dedicato a musica, arti e partecipazione culturale. La proposta prevede una serie di eventi distribuiti nel mese, con performance e iniziative aperte al pubblico. La presentazione ha coinvolto organizzatori e rappresentanti istituzionali, senza specificare dettagli sui programmi o gli artisti coinvolti.