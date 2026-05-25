Giugno di Note 2026 un mese di eventi

Da parmatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La rassegna “Giugno di Note 2026” è stata annunciata questa mattina alla Casa della Musica. Per tutto il mese di giugno, Piazzale San Francesco sarà trasformato in un luogo dedicato a musica, arti e partecipazione culturale. La proposta prevede una serie di eventi distribuiti nel mese, con performance e iniziative aperte al pubblico. La presentazione ha coinvolto organizzatori e rappresentanti istituzionali, senza specificare dettagli sui programmi o gli artisti coinvolti.

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È stata presentata questa mattina alla Casa della Musica la rassegna “Giugno di Note 2026”, il cartellone di appuntamenti che per tutto il mese di giugno trasformerà Piazzale San Francesco in uno spazio aperto dedicato alla musica, alle arti e alla partecipazione culturale. Concerti, incontri. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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